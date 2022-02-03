За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.