За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.
За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, на оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.