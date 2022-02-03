В среду, 2 февраля, в Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского было обнаружено тело военнослужащего, которого разыскивали последние несколько дней.

Об этом пишут «Преступности.НЕТ».

По имеющейся информации, тело военнослужащего было найдено повешенным на территории парка боевых машин. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

При нем не было найдено предсмертной записки. Мотивы поступка на данный момент неизвестны. Тело для установления окончательной причины смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчина родом из города Золотоноша Черкасской области. Был призван в 2015 году по мобилизации и остался служить по контракты. Был в звании младшего сержанта.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области подтвердили информацию о гибели военнослужащего. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 («Умышленное убийство»), как того требует процедура.

Напомним, уголовное производство по факту самоубийства летчика-героя Владислава Волошина закрыли в связи с неподтверждением версии о доведении до самоубийства.