У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно, которое может хранить более 2 миллионов баррелей нефти.

Инцидент может стать второй по величине экологической катастрофой в стране за последние три месяца, пишет Daily Mail.

По информации СМИ, речь идет о нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, который добывал нефть возле родника Мерен.

Указано, что на танкере произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар.

Как сообщает издание, судно принадлежит компании Shebah Exploration&Production (SEPCOL). Там рассказывают, что танкер способен перерабатывать до 22 тысяч баррелей нефти в день.

По словам гендиректора SEPCOL, на борту находилось 10 членов экипажа. Однако пока информации по ним нет.

В компании утверждают, что точная причина взрыва пока устанавливается. Впоследствии стало известно о 2 погибших. Данных о том, сколько нефти может вылиться в воду после взрыва нет, однако в СМИ предполагают, что страна может столкнуться со второй экологической катастрофой за три месяца.

Напомним, разлив топлива произошел у крупнейшего порта приема нефти в Китае после столкновения танкера с другим судном.