В больницы города Каменское Днепропетровской области в шахту больничного лифта упал 86-летний пациент. Мужчина погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

— Событие произошло 3 февраля в городской больнице. С высоты четвертого этажа в шахту лифта упал 86-летний местный житель, находившийся в больнице на стационарном лечении. В результате падения мужчина погиб на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

Следователи устанавливают все детали трагического происшествия.

Напомним, во Дворце творчества учащихся Николаева не наладили ежедневную работу лифта для людей с инвалидностью, который обошелся бюджету в 1,1 миллиона гривен.