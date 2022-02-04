Двоих жительниц Николаевской области подозревают в изготовлении, распространении, сбыте детской порнографии и в принуждении малолетних детей к участию в создании детской порнографии.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины

Изначально в правоохранительные органы Украины поступила информация от иностранных коллег о распространении в сети Интернет фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием двух малолетних девочек, вероятно, из Украины.

В рамках начатого уголовного производства следствием установлено, что к изготовлению противоправного контента причастна жительница Николаевской области, которая использовала для съемок собственных детей 9 и 11 лет. Женщина действовала вместе со своей 17-летней знакомой.

Они придумывали сценарии сексуальных сцен и заставляли детей участвовать в съемках. Видеофайлы порнографического характера распространялись за деньги через Интернет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, в 2020 году мужчину и женщину, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, приговорили к 12,5 годам заключения.