В австрийских Альпах в пятницу сошли многочисленные лавины, три из которых унесли жизни восьми лыжников.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.

— В пятницу в Форарльберге и Тироле сошли многочисленные лавины, три из которых унесли восемь жизней, — говорится в материале.

Лавина в ширину почти 400 метров сошла в пятницу в местечке Шписс, расположенном в федеральной земле Тироль недалеко от границы со Швейцарией. В результате погибли четыре гражданина Швеции в возрасте от 43 до 47 лет и их местный 42-летний горный гид. Группа каталась на склонах горы, когда произошел снежный оползень.

Другая смертельная лавина сошла возле тирольского Ауффаха, где снежными массами засыпало двух австрийских любителей зимних видов спорта — 61-летнюю женщину и 60-летнего мужчину, также спускавшихся по открытой местности.

Смертельным оказался спуск по открытой местности и для 43-летнего австрийца, в составе группы из четырех человек, включая сертифицированного гида по сноуборду, которые спускались с горы Кноделькопф в Форарльберге на западе Австрии. Сразу после начала спуска стартовала лавина, засыпавшая мужчину. Его удалось раскопать через 20 минут, но реанимационные мероприятия не помогли.

В субботу в Тироле продолжает оставаться критическая ситуация со сходом лавин. Также на воскресенье объявлено лавинное предупреждение 3-го уровня по пятиступенчатой шкале.

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