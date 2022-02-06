На Донбассе пророссийские боевики в субботу, 5 февраля, обстреляли населенный пункт Павлополь путем сброса мин с помощью дрона.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

— Запуск БПЛА ударного типа осуществлялся из населенного пункта Верхнешироковское. Над населенным пунктом Павлополь БПЛА совершил сброс четырех минно-взрывных устройств, — говорится в сообщении.

Вследствие взрывов были повреждены здание средней школы №19 и жилой дом, расположенные на улице Молодежной, 19 и 21 соответственно.

Данные факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Как заявила украинская сторона СЦКК, произошедшее является очередным грубым нарушением сепаратистами Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года, и свидетельствует о полном пренебрежении жизнями и здоровьем мирного населения.