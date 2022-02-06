В Пакистане 20 боевиков и девять солдат были убиты за три дня столкновений в ходе нападений повстанцев на два военных поста в провинции Белуджистан.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Нападения, наибольшие за последние годы со стороны этнических белуджских повстанцев, начались в среду вечером. Ответственность за нападения взяла Белуджская освободительная армия (BLA).

Военные заявили, что «во время Панджгурской и Нушкской операций были уничтожены 20 боевиков», и силы безопасности завершили операцию по разминированию.

BLA также опубликовала заявление, в котором говорится, что «все цели успешно достигнуты». Отмечается, что 16 боевиков «пожертвовали собой во время атак».

Отмечаетя, что этнические белуджские партизаны десятилетиями борются с правительством, требуя создания отдельного государства и заявляя, что центральное правительство несправедливо эксплуатирует богатые газом и минеральные ресурсы Белуджистана.

Напомним, в Пакистане ребенка восьми лет из индуистской семьи обвинили в святотатстве за то, что он помочился на ковер в библиотеке мусульманской религиозной школы, где хранились священные книги. Над мальчиком повисла угроза смерти от самосуда или казни.