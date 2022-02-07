В Украине за сутки заразились коронавирусом меньше 23378 человек, а умерли — 115.

На Николаевщине выявили 990 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 2 пациента умерли, сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.

Всего в Украине госпитализировали 2699 человек; летальных исходов — 115; выздоровели — 5024 человека. Протестировали методом ПЦР — 40818 человек, методом ИФА — 2618, экспресс-тестами — 30647.

За прошедшие сутки 18626 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу — 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу — 4771 человек.