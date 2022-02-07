В Центре современного искусства Ивано-Франковска с выставки «Прекурсор» сняли картины украинского художника Романа Б.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Первая картина — «Еврей со свиньёй». На второй был изображён монстр в чёрной шляпе, а свиток Торы был представлен на месте мяса в аппарате для шаурмы.

Ивано-Франковской еврейской общиной была проведена работа, после чего художник снял обе картины с выставки и принёс извинения главе еврейской общины города Игорю Перельману.

Как стало известно ОЕОУ, демонстрация данных картин не была согласована с городской властью. Там выразили сожаление о произошедшем инциденте, извинились и заявили, что выставку закрывают.

Ивано-Франковская еврейская община при юридической поддержке ОЕОУ обратится в правоохранительные органы.

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