В воскресенье, 6 февраля, 26-летний турист из Николаева провалился в глубокий снег в Карпатах и не смог самостоятельно выбраться.

Извлекать мужчину из сугроба прибыли другие туристы и спасатели, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Примечательно, что турист проигнорировал предостережение спасателей о переносе выхода в горы при лучших погодных условиях.

Инцидент произошел во время прохождения туристического маршрута село Квасы — гора Петрос. Провалившись в глубокий снег, мужчина не смог выбраться из «ловушки» даже при помощи своих друзей. В результате ему пришлось обратиться за помощью к спасателям.

До прибытия сотрудников ГСЧС товарищи оказавшегося в сугробе мужчины встретили других туристов, которые поспешили помочь николаевцу и вытащили его из снежной ловушки.

К счастью, в результате происшествия мужчина не пострадал. Прибывшие на место горные спасатели из Квасова сопроводили туристов в биостационар и оставили там на ночлег. От дальнейшей помощи специалистов ГСЧС они отказались.

Ранее на высокогорной местности Карпат спасатели начали размещать ориентиры, чтобы заблудившиеся туристы могли отыскать дорогу.