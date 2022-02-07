В Николаевской области будут судить 62-летнего жителя Вознесенска, который задушил свою сожительницу, а после закопал тело в лесополосе.

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре.

Установлено, что 29 октября 2021 мужчина поссорился со своей 52-леиней сожительницей, а после задушил ее подушкой. На следующий день положил тело на тачку и вывез в лес возле кладбища, где закопал.

— Сначала 62-летний мужчина рассказывал, что гражданская жена умерла сама, потому что болела. Поскольку у него нет средств для ее захоронения, он решил никому об этом не сообщать и захоронить самостоятельно, — говорится в сообщении.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии. Кроме того, в ходе санкционированного обыска в доме обвиняемого обнаружены и изъяты наркотики — каннабис, общей массой 148,3 грамм. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения чужим имуществом, подделки и использования поддельных документов.