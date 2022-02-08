В понедельник, 7 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов получил ранения украинский военный, сообщает штаб ООС в Facebook.

Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районах: Южного, Водяного, Невельского, Песков.

— В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное, — говорится в сообщении штаба.

С начала суток, 8 февраля, нарушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин.