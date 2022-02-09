Крымскотатарский ресурсный центр направил в Экспертный механизм по правам коренных народов при Совете по правам человека ООН отчет «Милитаризация оккупированного Крыма и преследование коренного крымскотатарского народа».

Об этом КРЦ сообщает в Facebook.

— КРЦ предоставил информацию о ситуации с милитаризацией оккупированного РФ Крыма, о системных военных учениях, о переброске оружия на полуостров, о незаконных призывных кампаниях, а также о формировании культа войны среди детей, — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что с 2014 года Крым находится в состоянии затяжного межгосударственного вооруженного конфликта.

— Российское оккупационное государство размещает военные базы, ввозит на территорию Крыма тяжелую военную технику, имеются подозрения, что на территорию Крыма было ввезено ядерное оружие, — сообщает КРЦ.

По его данным, в течение 2021 года российские власти 44 раза проводили военные учения на территории оккупированного полуострова с участием более 47 550 военнослужащих и 2 900 единиц боевой и специальной техники.

В общественной организации констатируют, что оккупация и милитаризация Крымского полуострова, размещение на его территории российских военных баз наносят ущерб землям и природным ресурсам, ограничивают доступ местных жителей к горно-лесной местности и нарушают традиционные виды жизнедеятельности коренного народа Крыма.

Правозащитники требуют от России прекратить милитаризацию Крыма и использование силовых структур для преследования коренного крымскотатарского народа, а также остановить незаконную оккупацию полуострова.

Как сообщили в КРЦ, отчет направлен в Экспертный механизм по правам коренных народов с целью включения указанной в нем информации в тематический доклад, который будет представлен на ежегодной сессии этой структуры в июле 2022 года. Также документ будет доработан и представлен Совету по правам человека на его 51-й сессии в сентябре 2022 года.

Экспертный механизм прав коренных народов является вспомогательным органом при Совете по правам человека ООН, который был основан в 2006 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и является главным межправительственным правозащитным органом ООН.

Напомним, ранее представители Православной церкви Украины обратились в Совет безопасности ООН, призывая защитить украинскую общину в оккупированном Крыму и вернуть Россию в правовое поле.