Государственный Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе выплатит почти 250 миллионов долларов больше 200 женщинам, обвинившим гинеколога учреждения в сексуальном насилии. Против медика также возбудили 21 уголовное дело за насилие в отношении семи женщин — сам мужчина виновным себя не признает.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на западные СМИ.

Гинеколог Джеймс Хипс работал в студенческом медцентре университета с 1983 по 2018 годы. Сотни женщин обвиняли врача в сексуальном насилии, но вуз начал расследование по этим жалобам только в 2017 году. Само заведение обвинили в игнорировании жалоб и умышленном сокрытии действий Хипса.

В 2019 году суд приостановил медицинскую лицензию гинеколога на время, пока идет расследование.

Бывшие пациентки гинеколога рассказывали, что он использовал болезненную технику влагалищного осмотра, ненадлежащим образом касался женщин во время осмотра, щупал грудь и делал неуместные сексуальные комментарии. В настоящее время Хипсу предъявлено 21 обвинение за сексуальное насилие против семи женщин, однако он себя виновным не признает.

Несмотря на это, университет согласился выплатить компенсацию женщинам, которые заявляли, что стали жертвами сексуального насилия со стороны медика.

«Действия, которые якобы совершил Хипс, противоречат ценностям университета. Наша первая и наивысшая обязанность всегда будет состоять в служении общине, и мы надеемся, что это урегулирование станет одним из шагов на пути к исцелению и закрытию [дел] привлеченных истцов», ㅡ заявили в университете.

Впрочем, выплата компенсаций не отменяет текущий судебный процесс с десятками пациентов Джеймса Хипса.

Напомним, в 2020 выяснилось, что в кабинете гинеколога под Одессой пациенток тайно снимали на камеру и продавали видео порносайтам.