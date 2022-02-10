В четверг, 10 февраля, на улице Пушкинской в Николаеве столкнулись седельный тягач DAF и автомобиль ИЖ-27175.

Видео ДТП размешено на YouTube-канале ТРК-МАРТ.

Грузовик двигался по улице Пушкинской, со стороны Ингульского моста. В районе пересечения с улицей Адмиральской, по информации издания Новости-Н, водитель «Дафа» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ИЖ, двигавшимся в противоположную сторону. В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, что в среду, 9 февраля, в Николаеве легковой автомобиль Opel слетел с дороги, перевернулся и таранил забор частного дома.