В четверг, 10 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал, сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от Песков. Оккупанты дважды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного боевики обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчука российско-оккупационные войска задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

— Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел, — говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.