За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.
В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.
За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.
В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.