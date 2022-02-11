За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Водяного российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.