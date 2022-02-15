Сотрудники СБУ на территории Луганской области задержали агентку так называемого «МГБ ЛНР», которая по поручению российских кураторов собирала разведданные для совершения терактов с использованием взрывчатки против подразделений украинской спецслужбы.

Об этом сообщили во вторник, 15 февраля, в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, местная жительница в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории.

Агентка получила задачу собирать сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганщины. Для передачи информации были установлены закрытые каналы связи.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе.