Николаевцы снова зафиксировали нарушение ПДД по улице Соборной, которая является пешеходной — там двигался большегрузный транспорт.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное во вторник, 15 февраля.

На записи видно, что фура на большой скорости движется по Соборной, несмотря на идущих по ней людей.

Напомним, в начале августа прошлого года произошел похожий случай — водитель грузовика решил незаметно срезать дорогу через Соборную, но в конце пешеходной улицы его настигли полицейские.