Из-за обстрелов ограничено движение пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная в поселке городского типа Нью-Йорк Донецкой области.

Об этом сообщает региональный филиал АО «Укрзалізниця» «Донецкая железная дорога» в Facebook

Железнодорожники подчеркивают, что, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории 18 февраля снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области.

Около 8 часов утра неподалеку от железнодорожной станции Скотувата начался артобстрел. На этом участке Донецкой железной дороги проводились ремонтно-восстановительные работы.

— Даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники уведены в убежища, что помогло избежать жертв. В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в течение суток 17 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики открывали огонь 60 раз. Четверо человек — двое военных и двое гражданских — получили ранения.