В Николаеве в ночь с 18 на 19 февраля на проспекте Богоявленском четверо неизвестных в масках и перчатках приникли в жилье частного предпринимателя, они связали всех членов семьи и избили хозяина дома.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
После угроз мужчина отдал грабителям все деньги, сумма устанавливается. Нападавшие скрылись, сейчас их разыскивают полицейские и принимают меры для задержания.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой». Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, что патрульные из роты тактико-оперативного реагирования в Николаеве задержали мужчину, который ограбил 9-летнего мальчика, а до этого украл телефон у 11-летней девочки.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
В Николаеве в ночь с 18 на 19 февраля на проспекте Богоявленском четверо неизвестных в масках и перчатках приникли в жилье частного предпринимателя, они связали всех членов семьи и избили хозяина дома.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
После угроз мужчина отдал грабителям все деньги, сумма устанавливается. Нападавшие скрылись, сейчас их разыскивают полицейские и принимают меры для задержания.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой». Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, что патрульные из роты тактико-оперативного реагирования в Николаеве задержали мужчину, который ограбил 9-летнего мальчика, а до этого украл телефон у 11-летней девочки.