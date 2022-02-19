В Николаеве в ночь с 18 на 19 февраля на проспекте Богоявленском четверо неизвестных в масках и перчатках приникли в жилье частного предпринимателя, они связали всех членов семьи и избили хозяина дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

После угроз мужчина отдал грабителям все деньги, сумма устанавливается. Нападавшие скрылись, сейчас их разыскивают полицейские и принимают меры для задержания.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой». Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что патрульные из роты тактико-оперативного реагирования в Николаеве задержали мужчину, который ограбил 9-летнего мальчика, а до этого украл телефон у 11-летней девочки.