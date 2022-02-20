В Николаеве задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки.

Об этом информирует ГУНП по Николаевской области.

Ночью 20 февраля правоохранителям поступил звонок от 16-летней девушке, которая сообщила о факте изнасилования. Несовершеннолетняя находилась на сьемной квартире с солдатом и полицейским, вместе они выпивали. Когда она попросилась уйти, ее схватили, а военнослужащий совершил надругательство. По непотвержденным данным, в преступлении мог участвовать и сотрудник полиции, присутствовавший на месте.

Фигурантов уголовного дела, открытого по части 3 статьи 152 (Изнасилование несовершеннолетней) и часть 2 статьи 146 УК Украины (Незаконное удержание в неволе или похищение человека), предварительно задержали до выяснения обстоятельств.

Общее наказание для виновных по сумме статей может достичь 12 лет заключения.

В полиции проводят служебное расследование, чтобы дать оценку действиям своего сотрудника на месте преступления. Решение о его увольнении со службы уже принято.

Все материалы досудебного расследования будут переданы в Теруправление ГБР, находящегося в Николаеве.

— это десантник из 79-ой бригады, а полицейский нес службу в роте особого назначения. При этом издание «Преступности.нет», ссылаясь на свои источники, указывает , что военный-фигурант



