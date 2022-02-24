С начала атаки России в четверг, 24 февраля, территория Украины была обстреляна почти 400 раз.
Об этом сообщает МВД.
— За сегодняшний день уже зафиксировано 393 обстрела нашой территории российскими оккупантами, — сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.
Он напомнил, что в РФ утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, а только по венным.
— Уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками РФ, — сообщил чиновник.
Также он сообщил о ситуации с атакой на остров Змеиный, куда пришли два корабля, обстреляли порт и дали неопределенный срок, чтобы сдаться.
Кроме того, Вадим Денисенко призвал соблюдать комендансткий час, который ввели почти во всех областях.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.
На данный момент в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе.
Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.
По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.
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С начала атаки России в четверг, 24 февраля, территория Украины была обстреляна почти 400 раз.
Об этом сообщает МВД.
— За сегодняшний день уже зафиксировано 393 обстрела нашой территории российскими оккупантами, — сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.
Он напомнил, что в РФ утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, а только по венным.
— Уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками РФ, — сообщил чиновник.
Также он сообщил о ситуации с атакой на остров Змеиный, куда пришли два корабля, обстреляли порт и дали неопределенный срок, чтобы сдаться.
Кроме того, Вадим Денисенко призвал соблюдать комендансткий час, который ввели почти во всех областях.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.
На данный момент в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе.
Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.
По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.