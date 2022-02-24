С начала атаки России в четверг, 24 февраля, территория Украины была обстреляна почти 400 раз.

Об этом сообщает МВД.

— За сегодняшний день уже зафиксировано 393 обстрела нашой территории российскими оккупантами, — сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он напомнил, что в РФ утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, а только по венным.

— Уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками РФ, — сообщил чиновник.

Также он сообщил о ситуации с атакой на остров Змеиный, куда пришли два корабля, обстреляли порт и дали неопределенный срок, чтобы сдаться.

Кроме того, Вадим Денисенко призвал соблюдать комендансткий час, который ввели почти во всех областях.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

На данный момент в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе.

Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.