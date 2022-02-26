Пятерых вероятных российских диверсантов задержали в субботу сотрудники патрульной полиции во Львове, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, благодаря бдительности граждан патрульные задержали троих мужчин, прятавшихся в подвале одного из домов. У мужчин, недавно прибывших во Львов из Киева, обнаружили деньги и оружие. Цель поездки во Львов они объяснить не могли.

В одном из районов города патрульные задержали мужчину, который маскировался под бомжа. У него обнаружили и изъяли карты и записи.

Кроме того, задержали мужчину, фотографировавшего блокпост. После задержания у мужчины обнаружили паспорт с элементами подделки и фото блокпоста с различных ракурсов.

В то же время пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины во Львовской области Роксолана Яворская сообщила, что во Львовской области обнаружили и ликвидировали более 40 меток на различных объектах.

«Поисковые группы нашли более 40 меток, сейчас их ликвидируют», - рассказала она.

Такие метки могут служить системой сигналов, которые вражеские войска используют для координации вторжения.