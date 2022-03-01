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Вторжение России привело к появлению уже более полумиллиона беженцев из Украины, кроме того, по меньшей мере 160 тысяч были вынуждены стать внутриперемещенными лицами.

Об этом заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс, передает Укринформ.

— Пока известно, что по крайней мере, что 160 тысяч человек в Украине превратились во внутренне перемещенных лиц, - сказал Гриффитс.

Кроме того, по его словам, более полумиллиона беженцев уехали из страны в поисках безопасности. При этом он отметил, что реальные цифры могут быть больше.

— Члены семей разъединены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке – картина очень мрачная, - отметил заместитель генсека.

Он также привел данные Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о жертвах в Украине. В частности, по состоянию на сегодня подтверждено по меньшей мере 406 пострадавших и 102 погибших среди гражданских.

— Настоящие данные могут быть гораздо выше, - добавил Гриффитс.

Заместитель генсека ООН призвал к прекращению вооруженного нападения на Украину и выполнению требований международного гуманитарного права.

Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН собрался в штаб-квартире в Нью-Йорке для обсуждения гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией против Украины.