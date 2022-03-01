Вечером, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.

Фотографиями и видео поделился советник министра иностранных дел Антон Геращенко.

— Только что Путинские нацисты нанесли удар по Киевской телевышке. Мрази! — подписал он публикацию.

По словам очевидцев, в башню прилетело две ракеты. В МВД Украины уже заявили, что из-за попадания в аппаратную вещателя на телевышке какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время включат резервное вещание части каналов. Отметим, что выстрел был направлен именно в аппаратную, где в то время могли находиться люди.

В результате обстрела телебашни в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения, сообщили в ГСЧС.