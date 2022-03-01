Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Вечером, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.
Фотографиями и видео поделился советник министра иностранных дел Антон Геращенко.
— Только что Путинские нацисты нанесли удар по Киевской телевышке. Мрази! — подписал он публикацию.
По словам очевидцев, в башню прилетело две ракеты. В МВД Украины уже заявили, что из-за попадания в аппаратную вещателя на телевышке какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время включат резервное вещание части каналов. Отметим, что выстрел был направлен именно в аппаратную, где в то время могли находиться люди.
В результате обстрела телебашни в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения, сообщили в ГСЧС.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Вечером, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.
Фотографиями и видео поделился советник министра иностранных дел Антон Геращенко.
— Только что Путинские нацисты нанесли удар по Киевской телевышке. Мрази! — подписал он публикацию.
По словам очевидцев, в башню прилетело две ракеты. В МВД Украины уже заявили, что из-за попадания в аппаратную вещателя на телевышке какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время включат резервное вещание части каналов. Отметим, что выстрел был направлен именно в аппаратную, где в то время могли находиться люди.
В результате обстрела телебашни в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения, сообщили в ГСЧС.