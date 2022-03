Оккупанты пригрозили массированным обстрелом города, если мэрия откажется его добровольно сдать, пишет Новое время.

В свою очередь местная община послала их «вслед за российским кораблем».

Russian delegation came to the city of Konotop to negotiate a surrender, effectively said that the city would be destroyed in the fighting otherwise. pic.twitter.com/SpRtSeju2N