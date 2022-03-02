Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Жители Конотопа Сумской области устроили «коридор позора» российским военным, которые пришли выдвинуть свой ультиматум местным властям.
Оккупанты пригрозили массированным обстрелом города, если мэрия откажется его добровольно сдать, пишет Новое время.
В свою очередь местная община послала их «вслед за российским кораблем».
Russian delegation came to the city of Konotop to negotiate a surrender, effectively said that the city would be destroyed in the fighting otherwise. pic.twitter.com/SpRtSeju2N— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2022
При этом, будучи окруженными украинцами, захватчики начали угрожать им гранатой, однако применить ее так и не осмелились, и были вынуждены убраться с позором восвояси.
Несмотря на угрозы ВС РФ начать обстрел Конотопа артиллерией, жители города решили дать им бой, эвакуировав при этом женщин и детей.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Жители Конотопа Сумской области устроили «коридор позора» российским военным, которые пришли выдвинуть свой ультиматум местным властям.
Оккупанты пригрозили массированным обстрелом города, если мэрия откажется его добровольно сдать, пишет Новое время.
В свою очередь местная община послала их «вслед за российским кораблем».
Russian delegation came to the city of Konotop to negotiate a surrender, effectively said that the city would be destroyed in the fighting otherwise. pic.twitter.com/SpRtSeju2N— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2022
При этом, будучи окруженными украинцами, захватчики начали угрожать им гранатой, однако применить ее так и не осмелились, и были вынуждены убраться с позором восвояси.
Несмотря на угрозы ВС РФ начать обстрел Конотопа артиллерией, жители города решили дать им бой, эвакуировав при этом женщин и детей.