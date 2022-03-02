Жители Конотопа Сумской области устроили «коридор позора» российским военным, которые пришли выдвинуть свой ультиматум местным властям.

Оккупанты пригрозили массированным обстрелом города, если мэрия откажется его добровольно сдать, пишет Новое время.

В свою очередь местная община послала их «вслед за российским кораблем».

Russian delegation came to the city of Konotop to negotiate a surrender, effectively said that the city would be destroyed in the fighting otherwise. pic.twitter.com/SpRtSeju2N — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2022

При этом, будучи окруженными украинцами, захватчики начали угрожать им гранатой, однако применить ее так и не осмелились, и были вынуждены убраться с позором восвояси.

Несмотря на угрозы ВС РФ начать обстрел Конотопа артиллерией, жители города решили дать им бой, эвакуировав при этом женщин и детей.