Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
За последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ.
Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов и сбили две крылатые ракеты.
Штурмовики и бомбардировщики ВС по разным стратегическим направлениям продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.
По оперативным подсчетам, за время войны уничтожено вражеской авиатехники: самолетов – 56, вертолетов – 82 единицы.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
За последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ.
Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов и сбили две крылатые ракеты.
Штурмовики и бомбардировщики ВС по разным стратегическим направлениям продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.
По оперативным подсчетам, за время войны уничтожено вражеской авиатехники: самолетов – 56, вертолетов – 82 единицы.