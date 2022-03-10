За последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ.

Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов и сбили две крылатые ракеты.

Штурмовики и бомбардировщики ВС по разным стратегическим направлениям продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.

По оперативным подсчетам, за время войны уничтожено вражеской авиатехники: самолетов – 56, вертолетов – 82 единицы.



