Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Российские военные силой забрали с митинга в Мелитополе координатора ежедневных акций протеста в городе Ольгу Гайсумову.
Об этом сообщили на ее странице в Facebook.
«Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга! Мелитополь, выходите!», - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта оккупантами был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. Перед этим он отказался сотрудничать с российскими оккупантами.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Российские военные силой забрали с митинга в Мелитополе координатора ежедневных акций протеста в городе Ольгу Гайсумову.
Об этом сообщили на ее странице в Facebook.
«Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга! Мелитополь, выходите!», - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта оккупантами был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. Перед этим он отказался сотрудничать с российскими оккупантами.