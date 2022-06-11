После захвата Попасной в Луганской области россияне под дулами автоматов вывезли горожан в Первомайск, и пока людей не было, ограбили их дома.

Об этом в телемарафоне рассказал глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, передает Укринформ.

— 1,5 тысячи человек по разным причинам оставались в Попасной. У кого-то были маломобильные родственники, кто-то не знал, куда ехать, но были и те, кто хотел просто сохранить свое имущество. Когда 8 мая оккупанты вошли в Попасную, они всех под оружием вывезли в ранее оккупированный Первомайск, и там люди оставались. Сейчас уже им разрешили пешком возвращаться в Попасную, это примерно 7 километров. Люди пришли в город и увидели, что весь этот ужас, который они терпели, когда больше двух месяцев обстреливали город, всё это было напрасно. Поскольку дома ничего не осталось, украли все: бытовую технику, мебель, вещи, — сказал Николай Ханатов.

Он также рассказал, что сейчас на улицах и в зданиях города остается много тел погибших – и гражданских, и военных.

— Есть информация, что почти в каждом подъезде есть погибшие наши защитники. Даже называют точный адрес, где уже определенное время три тела наших защитников, и никто не убирает, не хоронит, не передает, — сообщил руководитель ВГА.

Возвращающимся попаснянам оккупанты не позволяют выезжать на подконтрольные Украине территории, только в Россию. Город уничтожен полностью, невозможно теперь что-то быстро восстановить: ни водо-, ни газо-, ни электроснабжение. По словам Николая Ханатова, коммуникации Попасной питались из Кременной, Счастья, поэтому даже если бы город можно было сейчас деоккупировать, восстановить коммуникации не удастся.

Напомним, что Украина расследует более 20 уголовных производств по принудительному перемещению лиц в Россию и Беларусь.