Нацполиция разоблачила пособницу врага, которая вместе с российскими военными занималась мародерством в Ирпене.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Жительница Ирпеня «наводила» оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними грабила их дома. По этому факту открыто уголовное дело.

В ходе обыска у нее дома следователи изъяли враждебную символику, а также похищенные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

После проведения необходимых мер действиям женщины будет предоставлена окончательная правовая квалификация, в том числе она будет нести ответственность за коллаборационную деятельность и хранение запрещенной символики.

Ранее в Николаеве Служба Безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.