В Мариуполе захватчики ускорили снос разбомбленных домов, жителям не разрешают забрать свои вещи из уцелевших квартир.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Снос домов. Процесс из-за смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе, — отметил Петр Андрющенко.

По его словам, после решения захватчиков о сносе домов вход жильцам в свои квартиры даже в уцелевшей части дома ограничивается из-за якобы опасности, им не позволяют забирать личные вещи. Территория при разборке завалов и сносе домов охраняется.

Советник городского головы проинформировал, что на месте дежурят медики, чтобы оказывать помощь тем, кто разбирает завалы.

— Мариупольцы говорят: головокружение и острая реакция желудка, как следствие страшных находок под завалами стало массовой реакцией работников МЧС оккупантов. Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России — даже изверги не выдерживают последствий свой бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором, – отметил он.

Ранее стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.