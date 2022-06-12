Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Россия пытается повторить в Украине Голодомор — оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram

— Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай, — отметил он.

Глава ОПУ добавил, что украинские воины тушат пожары, но «продовольственный терроризм» должен быть остановлен».