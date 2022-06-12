Российский обстрел ракетами города Чортков в Тернопольской области вчера вечером привел к ранению женщин и детей.

Об этом сообщил глава военной администрации Владимир Труш.

В результате ракетного удара погибших в городе нет, однако ранения получили больше двух десятков жителей, включая детей.

— О ситуации на Чортковщине. К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых — дети, — написал воскресным утром глава Тернопольской ОВА.

Областные службы работают над разбором разрушений и фиксацией поврежденного имущества.

— В 21:46 было четыре прилета. Все четыре ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта, а также гражданские. Пострадали четыре пятиэтажных дома с гражданским населением. Жертв на данный момент нет, — добавил Владимир Труш.

Согласно последней информации, в общей сложности пострадали 22 человека, включая семерых женщин. Часть из них доставили в больницу.

— Один из ракетных ударов попал в газовую трубу, поэтому газоснабжение в городе сразу выключили. Но сегодня к вечеру его обещают восстановить, — отметил начальник военной администрации.

Напомним, об ударе по Черткову стало известно в ночь с субботы на воскресенье.