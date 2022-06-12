В воскресенье, 12 июня, когда оккупанты пытались устроить в Мелитополе празднование дня «россии», прогремел взрыв.

Об этом сообщает городской портал РИА-Мелитополь.

Взрыв произошел возле полицейских органов захватчиков. Медиа пишут о двух раненых, которые якобы пострадали от устройства, заложенного в урне.

На опубликованных фотографиях заметна кровь и поколотые окна. Российские солдаты оцепили район и насильно обыскивают неугодных им людей.

Мелитопольские журналисты квалифицируют этот инцидент как очередную провокацию спецслужб РФ, а вот избранный городской голова Мелитополя Иван Фёдоров допускает, что разборки среди захватчиков, которые вылились в попытку убить друг друга.

Напомним, в Мелитополе в результате взрыва, произошедшего утром 30 мая, пострадали два человека, захвативших власть в селе Терпиння.