В Вознесенском районе Николаевской области мужчина погиб от удара током, пытаясь украсть оборудование из трансформаторной подстанции.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблэнерго».

Отмечается, на месте неудавшейся кражи остался инструмент, с помощью которого вор собирался демонтировать часть оборудования и остатки тела, пораженного током. Мужчина скончался мгновенно.

В «Николаевоблэнерго» обратили внимание, что в течение 2020-2021 годов было зафиксированно 88 фактов краж и повреждений, которые вместе с возобновляемыми работами стоили предприятию свыше 2,5 миллионов гривен.

Ранее под обстрел оккупационных войск РФ попал один из филиалов АО «Николаевоблэнерго», где на своих рабочих местах находились сотрудники предприятия.