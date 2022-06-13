В селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района Черниговской области объявлена эвакуация.

Об этом «Суспільному» сообщили в департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

— Причина — из-за ракетных ударов существует угроза распространения пожара», – сказал директор департамента Сергей Болдырев.

Сегодня, 13 июня, в 13:15 в Прилуках были зафиксированы ракетные обстрелы со стороны российских войск.

Напомним, утром 17 мая российская армия нанесла ракетные удары по поселку Десна в Козелецком районе Черниговской области. Сообщалось о 8 погибших.