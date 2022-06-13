В Киевской области обнаружили новую братскую могилу, где россияне пытали и расстреляли 7 гражданских.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

— 7 гражданских граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову.

Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня (13 июня, – прим.) на позициях солдат Российской Федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района.

У многих жертв были связаны руки и простреленные колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших, – сообщил он.