Над Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областями во время воздушной тревоги были сбиты российские ракеты.

Об этом сообщили главы военных администраций указанных областей.

Во Львовской области ракета была сбита над Золочевом. В результате падения обломков поврежден гражданский объект. Информация о потерпевших уточняется.

В Хмельницкой области обломки упали в поле, повреждений нет. Сейчас идет поиск места падения обломков сбитой ракеты.

В Тернопольской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. По данным ОВА, система ПВО сбила несколько вражеских ракет. На места взрывов выехали специалисты. Предварительно, жертв и разрушений нет.

Напомним, в начале июня украинская ПВО отработала по трем крылатым ракетам над Николаевщиной, еще одна была сбита в Одесской области.