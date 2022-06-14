Правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандуре о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие отмечает, что городской голова, который перешел на сторону врага, распространил через СМИ обращение, в котором пропагандировал идеи «русского мира». Также Владимир Бандура благодарил российских военных, которые захватили город.

Владимир Бандура согласился занять должность так называемого «главы» временно оккупированного Святогорска, которую ему предложил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Этим, по мнению следствия, мэр Святогорска нанес вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Напомним, 4 июня российские войска ударили по деревянному скиту Иосифо-Волоцкого монастыря в Святогорске, возведенному в середине XIX века. Эта постройка была объектом культурного наследия Украины.