В Луганской области продолжаются бои за города, которые еще не захватила российская армия, украинским бойцам становится сложнее обороняться.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
— Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.
Становится тяжелее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск.
Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода «Донсода» и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе «Стеклозавода», – сообщил он.
По меньшей мере, 8 домов пострадали 14 июня в Лисичанске. 14 домов разрушены в Горском.
В Северодонецке враг в очередной раз попал по «Азоту». В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту.
— Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома, – пояснил Сергей Гайдай.
Он добавил, что есть серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки: разрушены шесть домов в Нырково, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке.
Нанесены авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкино.
Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.
По словам Сергея Гайдая, «российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3».
Эвакуированы еще 52 жителей Лисичанска и Приволья.
Напомним, что российские оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, однако украинские защитники там не заблокированы.
В Луганской области продолжаются бои за города, которые еще не захватила российская армия, украинским бойцам становится сложнее обороняться.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
— Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.
Становится тяжелее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск.
Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода «Донсода» и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе «Стеклозавода», – сообщил он.
По меньшей мере, 8 домов пострадали 14 июня в Лисичанске. 14 домов разрушены в Горском.
В Северодонецке враг в очередной раз попал по «Азоту». В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту.
— Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома, – пояснил Сергей Гайдай.
Он добавил, что есть серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки: разрушены шесть домов в Нырково, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке.
Нанесены авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкино.
Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.
По словам Сергея Гайдая, «российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3».
Эвакуированы еще 52 жителей Лисичанска и Приволья.
Напомним, что российские оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, однако украинские защитники там не заблокированы.