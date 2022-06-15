В Луганской области продолжаются бои за города, которые еще не захватила российская армия, украинским бойцам становится сложнее обороняться.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

— Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

Становится тяжелее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск.

Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода «Донсода» и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе «Стеклозавода», – сообщил он.