Оккупанты похитили супружескую пару пенсионеров в городе Новая Каховка Херсонской области — Чугуй Николая и Людмилу, 1951 и 1957 года рождения.

Как рассказали очевидцы, супругов похитили из их дома утром, пишет Укринформ.

— Восемь вооруженных российских захватчиков подъехали на двух автомобилях, посадили мужчину в один автомобиль, женщину — в другой, и увезли в неизвестном направлении, — сообщает издание.

По словам родственников, сначала их могли удерживать в подвале здания полиции города Новая Каховка, которое захватчики сейчас используют в качестве офиса так называемой «комендатуры». Однако сегодня стало известно, что двоих пенсионеров, задержанных по неизвестным причинам, отвезли в захваченный Херсон.

Родственники призывают Международный Красный крест вмешаться в ситуацию и содействовать освобождению семьи пенсионеров, поскольку они нуждаются в постоянном приеме лекарств, а заключение несет угрозу их жизни.

Ранее в Херсонской области оккупанты похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка. Сразу сообщалось, что он находился в отделении полиции во временно оккупированной Новой Каховке.