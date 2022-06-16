Служба безопасности Украины разоблачила в Волынской области сразу две схемы махинаций с гуманитарной помощью, в том числе автомобилями.

Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области.

«Одну из схем сотрудники СБУ раскрыли в Луцке. В ней задействована одна из общественных организаций Волыни. Правоохранители установили, что организация ввозила машины на территорию Украины под видом гуманитарной помощи, а в дальнейшем они продавались за наличные», — говорится в сообщении.

Оперативники зафиксировали продажу одного такого автомобиля за сумму свыше 100 тысяч грн. Также представитель общественной организации обещал продать карету скорой помощи, которая была ввезена в Украину под видом гуманитарной помощи. Ее стоимость злоумышленник оценил в 12 тысяч долларов.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Другую схему организовал житель города Ковель, который ввозил машины из стран ЕС как гуманитарную помощь, а в дальнейшем продавал их на общих основаниях. Правоохранители разоблачили злоумышленника при продаже двух транспортных средств на общую сумму свыше полумиллиона гривен.

Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления по уже упомянутой статье.

Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.