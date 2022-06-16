Назначенный оккупантами «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов заявил, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, получат российское гражданство автоматически.

Об этом пишут первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский и российские пропагандистские «РИА Новости».

Юрий Соболевский отметил, что подобные действия «преступны и юридически ничтожны», и добавил, что россияне «распространили» такое автоматическое получение гражданства России и на детей-сирот. По его словам, оккупантов не интересовала судьба детей в Херсонской области с начала полномасштабной войны против Украины.

— Детские дома обеспечивались нами до последнего, прежде всего благодаря волонтерам и небезразличным гражданам Херсона. Детьми орки стали интересоваться только тогда, когда они узнали, что мы работаем над эвакуацией (детей, — прим), — написал Юрий Соболевский.

По его словам, оккупанты проводили обыски в помещениях, где находились дети, после того как узнали о планах украинской стороны. Также заместитель главы горсовета напомнил, что во временно захваченной Херсонской области люди отказываются получать паспорта России.

Ранее сообщалось, что лидеры оккупантов в Херсоне испытывают беспокойство в связи с партизанским движением в городе и нанимают личную охрану, в том числе военных РФ.