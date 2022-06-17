Украинским силам удается сдерживать российское нашествие на Северодонецк благодаря САУ Krab, полученным от Польши.

Об этом рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов, передает Укринформ.

По его словам, артиллерия НАТО 155мм калибра позволяет держать ситуацию в Северодонецке под контролем.

— Могу сказать, те установки, которые перед тем нам передали наши друзья-поляки, 155-го калибра, они очень поменяли обстановку. После этого мы ее стабилизировали в Северодонецке. Именно это вооружение позволило «устаканить» ситуацию и россияне это сразу почувствовали, — акцентировал сотрудник МВД.

Однако без равновесия по тяжелому вооружению, украинские силы не могут перейти в атаку по всей линии фронта.

—Только при паритете тяжелого вооружения мы можем говорить о конкретном контрнаступлении по всей линии фронта. И это будет как раз тот стратегический перелом в этой войне, когда мы сможем действительно победить этим условным паритетом по тяжелому вооружению, — заключил Ростислав Смирнов.