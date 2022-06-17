СБУ обезвредила крупную сеть российской агентуры, которую координировал советник так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага, говорится в сообщении ведомства.

— Задержанные корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, собирали информацию о местах содержания российских пленных. Также занимались подбором данных об участниках национального сопротивления, которые подпольно противодействуют захватчикам на оккупированных территориях юга, — говорится в сообщении.

По данным следствия, группой руководил агент ФСБ, находившийся в одном из районов Херсона. Полученные от информаторов разведданные он передал представителям российских спецслужб, среди которых советник так называемого «председателя Крыма» Сергея Аксенова.

Во время проведения более 30 обысков у вражеских агентов нашли оружие, пророссийские агитационные материалы, компьютерную технику и средства связи.

В настоящее время решается вопрос по сообщению злоумышленникам о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование.

По информации источника издания МОСТ, разоблаченные российские агенты являются сетью так называемых «журналистов» херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Отметим, Кириллу Стремоусову принадлежит издание «Таврия Ньюс». Ранее «журналисты» этого издания устраивали провокации в Николаеве во время действия карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Вместе с ними действовал Игорь Савицкий, который представлялся «редактором» «Таврия Ньюс».

Кроме того, на Youtube-канале Кирилла Стремоусова под видео ранее указывались контакты его представителей в регионах. Представителем Николаевской области значился некий Игорь, вероятно Игорь Савицкий.