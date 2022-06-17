В Украине полностью восстановили только 32 объекта медицинской инфраструктуры из всех поврежденных ракетами и снарядами россиян.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В целом россияне повредили 618 объектов, принадлежащих медучреждениям, из них 118 разрушены до основания. Кроме 32 полностью восстановленных объектов, еще 188 медучреждений восстановили частично.

— Объекты с красным крестом, вопреки всем международным конвенциям, становятся мишенью для российских снарядов. К сожалению, ежедневно мы видим, как враг прицельно обстреливает наши больницы, — отметил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

В настоящее время на деокупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей продолжается восстановление медицинской инфраструктуры.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость восстановления медицинских учреждений в Украине будет достигать более чем 35 миллиардов гривен.

Напомним, в Баштанской районной больнице, которая пострадала от ракетного обстрела, должно было заработать современное приемное отделение со всем необходимым оборудованием.