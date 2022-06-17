Российский вертолет MИ-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на финские СМИ.

Согласно отчету Пограничной охраны вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китеи, второй — в Раутярви в Южной Карелии.

Впервые вертолет проник на финскую сторону на глубину 700 метров, второй — на 500 метров.

«Оба случая были кратковременными и вертолет по собственной инициативе вернулся на российскую сторону», — сообщает Пограничная охрана.

Выяснить личность пилота, руководившего вертолетом, не удалось.

Рассмотрение дела продлится между пограничными службами Финляндии и России.

Сначала весной Минобороны сообщило, что российский вертолет проник на финскую сторону на глубину вплоть до четырех километров. В ходе проверки оказалось, что нарушение было менее серьезным, чем предполагалось изначально.

Напомним, что до этого российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии 4 мая. Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти — на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком. Вертолет Mи-17 залетел вглубь территории на 4-4,5 км.