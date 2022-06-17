Правоохранители объявили подозрение руководителю оккупационной администрации Скадовска Херсонской области и его заместителю.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следователей, оккупанты назначили на пост так называемого главы Скадовской районной военной администрации гражданина России, который длительное время проживал в городе Скадовск. Он во время оккупации города вступил в преступный сговор с российскими военными.

Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили украинке, которая заняла должность так называемого первого заместителя оккупационной администрации.

Сейчас досудебное исследование продолжается.

Напомним, сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене близкому к куму Путину Виктору Медведчуку политтехнологу.