Правоохранители объявили подозрение руководителю оккупационной администрации Скадовска Херсонской области и его заместителю.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следователей, оккупанты назначили на пост так называемого главы Скадовской районной военной администрации гражданина России, который длительное время проживал в городе Скадовск. Он во время оккупации города вступил в преступный сговор с российскими военными.
Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили украинке, которая заняла должность так называемого первого заместителя оккупационной администрации.
Сейчас досудебное исследование продолжается.
Напомним, сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене близкому к куму Путину Виктору Медведчуку политтехнологу.
Правоохранители объявили подозрение руководителю оккупационной администрации Скадовска Херсонской области и его заместителю.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следователей, оккупанты назначили на пост так называемого главы Скадовской районной военной администрации гражданина России, который длительное время проживал в городе Скадовск. Он во время оккупации города вступил в преступный сговор с российскими военными.
Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили украинке, которая заняла должность так называемого первого заместителя оккупационной администрации.
Сейчас досудебное исследование продолжается.
Напомним, сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене близкому к куму Путину Виктору Медведчуку политтехнологу.